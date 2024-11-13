Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı, 10. basketbol sahasını Adıyaman'da açtı - Son Dakika
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Spor

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı, 10. basketbol sahasını Adıyaman'da açtı

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV), "Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım" projesi kapsamındaki 10. basketbol sahasını Adıyaman'da açtı.

13.11.2024 12:46
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Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV), "Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım" projesi kapsamındaki 10. basketbol sahasını Adıyaman'da açtı.

BİDEV Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca'nın katkılarıyla BİDEV tarafından yaptırılan saha için Ahbap Derneği de "stratejik ortak" oldu.

Sahanın açılışına BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Arif Aytekin, BİDEV Mütevelli Heyeti üyeleri Tamer Oyguç, vakfın yönetim kurulu üyeleri Sema Kasapoğlu, Handan Özbek, BİDEV Projeler Koordinatörü Turhan Koray, projenin organizasyon sorumluları Murat Toz, Serhat Toptancı ve BİDEV Adım Projesi Bölge Sorumlusu Emre Mahmut Şimşek, protokol üyeleri ve Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent ile Şehit Ahmet Demir Orta Okulu yöneticileri katıldı.

Açılışta açıklamalarda bulunan Arif Aytekin, "BİDEV olarak 2020 yılındaki kuruluşumuzdan bu yana çocuk ve gençlerin spor yoluyla fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak, basketbol branşına toplumsal erişimi kolaylaştırmak üzere çalışıyoruz. Başta Sayın Erol Tabanca olmak üzere Polimeks Holding ve Ahbap Derneğine iş birlikleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dezavantajlı bölgelerde, çocuk ve gençlerin basketbol yoluyla hayata adaptasyonunu kolaylaştırmak hedefiyle sürdürdüğümüz 'Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım' projesi kapsamında 2022 yılından bu yana 9 ilde 7 binden fazla çocuğa ulaştık. Adıyaman Şehit Ahmet Demir Ortaokulu'ndaki sahamızdan 400 öğrencinin faydalanmasını hedefliyoruz. Sahaların yanında antrenman ekipmanları ve okul takımı sporcularına sportif malzeme desteğinde bulunuyoruz. Ayrıca bölgelerdeki beden eğitimi ve basketbol antrenörlerine temel basketbol, liderlik ve kişisel gelişim eğitimleri veriyoruz. Okullarımız ve eğitmenlerimizle sürekli temas halindeyiz. Okul takımlarının varsa ihtiyaçlarını, ek taleplerini ve başarılarını takip ediyoruz. Hedefimiz 81 ile ulaşmak." dedi.

Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent ise törende yaptığı konuşmada, "Ahbap Derneği olarak 6 Şubat depreminden sonra yıkılan 19 okulu yeniden inşa ettik. Bu okullarda binlerce öğrenci, eğitim ve öğretim hayatına devam ediyor. Ayrıca Hatay'da yapımı devam eden okullarımızın da bir an önce öğrencilerle buluşması için çok çalışıyoruz. Çok değerli bir amaca hizmet ettikleri için BİDEV'e teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Basketbol, Adıyaman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı, 10. basketbol sahasını Adıyaman'da açtı - Son Dakika

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