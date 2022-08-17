Petkimspor tam kadro

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda değiştiren Aliağa Petkimspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenör Burak Gören yönetiminde Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda çalışan İzmir temsilcisi, yerli oyuncuların ardından tüm yabancıların da takıma katılımıyla kadroyu tamamladı.
Kaynak: DHA
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