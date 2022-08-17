Petkimspor tam kadro - Son Dakika
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Petkimspor tam kadro

17.08.2022 12:32
Petkimspor tam kadro

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda değiştiren Aliağa Petkimspor, antrenmanlarını sürdürüyor.

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda değiştiren Aliağa Petkimspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenör Burak Gören yönetiminde Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda çalışan İzmir temsilcisi, yerli oyuncuların ardından tüm yabancıların da takıma katılımıyla kadroyu tamamladı.


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Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Aliağa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Petkimspor tam kadro - Son Dakika

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