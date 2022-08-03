Manisa BŞB'de kombineler satışta - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa BŞB'de kombineler satışta

03.08.2022 13:34
Manisa BŞB'de kombineler satışta

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki tarihinin ilk sezonunu geçirmeye hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da kombine biletler satıya çıktı.

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki tarihinin ilk sezonunu geçirmeye hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da kombine biletler satıya çıktı. Maçlarını Muradiye Spor Salonu'nda oynayacak Manisa temsilcisinde kombine fiyatları 500 ile 5 bin TL arasında değişen rakamlarla belirlendi. Manisa BŞB, transferde son olarak kadrosuna kattığı TED Ankara Kolejliler'den 30 yaşında, 1.83 boyundaki guard Kevin Kaspar'ın imzasını da resmen duyurdu. Manisa BŞB'de antrenmanlara başlayacak yerli oyuncular da sağlık kontrolünden geçti.


- Manisa
YORUMLAR
500
Manisa BBSK, potada Kevin Kaspar'ı renklerine bağladı Manisa BBSK, potada Kevin Kaspar'ı renklerine bağladı Manisa BŞB'nin yeni takviyesi Kaspar Manisa BŞB'nin yeni takviyesi Kaspar
Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa BŞB'de kombineler satışta - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:22 Galatasaray, yıldız futbolcu Mertens için şartları zorluyor! 5 milyon euro maaş isteyen Belçikalı ile görüşmeler sürüyor
12:49 Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! Yüzde 25'i aşamayacak
12:36 Uğur Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi: Çok az kaldı
12:24 Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı
12:18 Sinan Oğan'dan adaylık şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak?
11:58 Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı
11:48 Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak
11:50 Nehirde yüzen adamın dünyanın en büyük altın parçalarından birini bulması üzerine ekipler bölgeye akın etti
11:37 Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum
11:34 Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 13:36:23. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa BŞB'de kombineler satışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement