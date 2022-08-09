Manisa Büyükşehir Belediyespor parkeye indi - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor parkeye indi

09.08.2022 11:50
Manisa Büyükşehir Belediyespor parkeye indi

BASKETBOL Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligde geçireceği ilk sezon öncesi antrenmanlara başladı.

BASKETBOL Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligde geçireceği ilk sezon öncesi antrenmanlara başladı. Antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde ilk çalışmayı Muradiye Spor Salonu'nda yapan yeşil-beyazlılarda yeni yabancı transferlerden Evan Bruinsma da takıma katıldı. Sezona bol özel maç oynayarak hazırlanacak Manisa BŞB, 15-17 Eylül tarihleri arasında

Ege Cup'a, 21-24 Eylül tarihlerinde de Frutti Extra Cup'a katılacak.


- Manisa
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyespor parkeye indi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyespor parkeye indi - Son Dakika
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