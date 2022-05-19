Basketbol: THY Avrupa Ligi Dörtlü Final - Son Dakika
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Basketbol: THY Avrupa Ligi Dörtlü Final

19.05.2022 20:56
Basketbol: THY Avrupa Ligi Dörtlü Final

Salon: Stark ArenaHakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya), Gytis Vilius (Litvanya)Olympiakos: Walkup 5, Dorsey 11, Vezenkov 5, Papanikolaou 10, Fall 7, McKissic 12, Martin 11, Printezis 2, Larentzakis, Sloukas 11Anadolu Efes: Larkin 21, Micic 15, Anderson, Moerman, Pleiss...

Salon: Stark Arena

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya), Gytis Vilius (Litvanya)

Olympiakos: Walkup 5, Dorsey 11, Vezenkov 5, Papanikolaou 10, Fall 7, McKissic 12, Martin 11, Printezis 2, Larentzakis, Sloukas 11

Anadolu Efes: Larkin 21, Micic 15, Anderson, Moerman, Pleiss 8, Singleton 5, Bryant 16, Beaubois, Dunston 12

1. Periyot: 21-18

Devre: 43-42

3. Periyot: 63-66

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Anadolu Efes, Yunanistan ekibi Olympiakos'u 77-74 mağlup ederek finale yükseldi.

Stark Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Olympiakos, Walkup ve Fall'ın basketleriyle 6. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 12-5. Molanın ardından Dunston ve Larkin'in kazandırdığı basketlerle toparlanan Anadolu Efes, Bryant'ın isabetli dış atışıyla 9. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 14-16. Kalan bölümde Micic'in basketine Papanikolaou'nun sayılarıyla yanıt veren Olympiakos, ilk çeyreği 21-18 önde tamamladı.

İkinci periyotta Martin ile pota altını oldukça etkili kullanan Olympiakos, 17. dakikada farkı tekrar 7 sayıya çıkardı: 39-32. Anadolu Efes, Micic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden art arda kaydettiği basketlerle 19. dakikada öne geçti: 41-42. Yunanistan ekibi, bitime 46 saniye kala McKissic'in kazandırdığı sayılarla soyunma odasına 43-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Anadolu Efes, Bryant'ın skorer oyunuyla 26. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 48-59. Çabuk toparlanan Olympiakos, Dorsey'nin 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle bitime 4 saniye kala farkı 3'e indirmesine rağmen Anadolu Efes, final periyoduna 66-63 önde girdi.

Dördüncü çeyreğin son bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Olympiakos, Martin'in pota altından kaydetti basketle bitime 19,5 saniye kala skoru eşitledi: 74-74. Anadolu Efes, Micic'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle karşılaşmadan 77-74 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi Dörtlü Final - Son Dakika


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SON DAKİKA: Basketbol: THY Avrupa Ligi Dörtlü Final - Son Dakika
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