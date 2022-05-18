Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ödül töreni yapıldı - Son Dakika
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ödül töreni yapıldı

18.05.2022 13:45

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ödül töreni gerçekleştirildi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ödül töreni gerçekleştirildi.

Dörtlü Final organizasyonuna ev sahipliği yapacak Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da düzenlenen törene, Avrupa Ligi Başkanı Jordi Bertomeu, organizasyondaki yer alacak takımların başantrenörleri ve oyuncuları katıldı.

Toplantıda ayrıca Zeljko Obradovic, İbrahim Kutluay, Felipe Reyes ve Juan Carlos Navarro'nun da aralarında bulunduğu eski başantrenörler ve oyuncular da yer aldı.

Dörtlü Final organizasyonunu 2 sezon sonra seyircili bir şekilde düzenlemekten duydukları mutluluğu dile getiren Bertomeu, "Dörtlü Final'i uzun zaman sonra basketbolseverlerin varlığıyla düzenleyeceğiz. Bu, bizim için en önemli unsur. Burada bulunmamızın nedeni tam olarak basketbolseverler. Aslında Dörtlü Final'i Berlin'de düzenleyecektik. Ancak ocakta planlarımızı değiştirdik. Seyircili olup olmamasına emin değildik. Basketbolseverler olmadan Dörtlü Final'i gerçekleştirmemiz kabul edilemezdi. İnanılmaz derecede zorlu 2 yıl oldu. Salonların dolduğunu görmek çok memnuniyet verici. Bu tutkuyu basketbolseverlerde hala hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Avrupa Ligi olarak tüm zorluların üstesinde gelebilecek yapıya sahibiz." diyen Jordi Bertomeu, " Ukrayna'daki savaş devam ediyor. Umarız barış kısa sürede yeniden tesis edilecek. Bu sezon son 22 yılda ilk defa turnuvada yer alan takımlar sezonu bitiremedi. En önemli gayemiz basketbolseverlere inanılmaz bir deneyim yaşatmak. 4 takımı Dörtlü Final'e kaldıkları için tebrik ediyorum. Ödül alan oyuncuları kutluyorum. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere tüm sponsorlara teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunda ödül alan isimler şunlar:

Alexander Gomelsky adına verilen "En iyi başantrenör" ödülü: Georgios Bartzokas (Olympiakos)

"En değerli oyuncu" ödülü: Nikola Mirotic (Barcelona)

Alphonso Ford adına verilen "En Skorer Oyuncu" ödülü: Vasilije Micic (Anadolu Efes)

En iyi savunmacı: Kyle Hines (AX Armani Exchange Milan)

Yükselen yıldızı: Rokas Jokubaitis (Barcelona)

En iyi 5: Mike James (Monaco), Shane Larkin (Anadolu Efes), Nikola Mirotic (Barcelona), Sasha Vezenkov (Olympiakos), Walter Tavares (Real Madrid)

"7Days sezonun en büyülü anı" ödülü: Kostas Sloukas (Olympiakos)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ödül töreni yapıldı
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ödül töreni yapıldı
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ödül töreni yapıldı
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ödül töreni yapıldı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ödül töreni yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ödül töreni yapıldı - Son Dakika
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