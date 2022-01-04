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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının MVP'si Barcelona'dan Mirotic oldu - Son Dakika

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının MVP'si Barcelona'dan Mirotic oldu

04.01.2022 11:42
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının MVP'si Barcelona'dan Mirotic oldu

İspanya ekibi Barcelona'nın Karadağ asıllı İspanyol basketbolcusu Nikola Mirotic, THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

İspanya ekibi Barcelona'nın Karadağ asıllı İspanyol basketbolcusu Nikola Mirotic, THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Mirotic, Barcelona'nın 5 galibiyet aldığı aralık ayında sergilediği performansla en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü.

Ekimde de aynı ödülü kazanan ve bu sezon ikinci kez ayın MVP'si unvanına erişen 30 yaşındaki basketbolcu, geçen ay 25,3 verimlilik puanı, 21 sayı, 6,5 ribaunt ve 2,2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Öte yandan Mirotic, iki farklı Avrupa Ligi sezonunda iki kez ayın MVP'si seçilmeyi başaran ilk oyuncu oldu.

Barcelona, Avrupa Ligi'nde 15 galibiyet, 3 mağlubiyetle zirvede bulunuyor.

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Türk Hava Yolları, Barcelona, Karadağ, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Basketbol THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının MVP'si Barcelona'dan Mirotic oldu - Son Dakika
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