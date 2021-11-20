Basketbol: Toplu sonuç

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Binali Yıldırım'dan çok konuşulacak enflasyon çıkışı: ABD'de 7 kat, bizde 2 kat arttı

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