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Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika

Basketbol: Toplu sonuç

20.11.2021 22:42
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası 4 maçla başlarken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta maçları yapıldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası 4 maçla başlarken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta maçları yapıldı. Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 8. haftasına 3 maçla devam edildi.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Gaziantep Basketbol- Türk Telekom: 83-72

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Galatasaray Nef: 73-89

Frutti Extra Bursaspor- Büyükçekmece Basketbol: 85-83

Semt77 Yalovaspor-TOFAŞ: 77-79

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Galatasaray- Antalya 07 Basketbol: 72-45

BOTAŞ-Nesibe Aydın: 61-79

Elazığ İl Özel İdare- Beşiktaş HDI Sigorta: 83-77

Çankaya Üniversitesi- Hatayspor: 101-87

Bursa Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 70-97

Bellona Kayseri Basketbol-UMF Yapı İzmit Belediyespor: 64-68

Fenerbahçe Safiport-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 72-59

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Mersin Büyükşehir Belediyesi- Manisa Büyükşehir Belediyespor: 70-83

Akran Gemlik Basketbol-Beysu Konyaspor Basketbol: 72-90

TED Ankara Kolejliler- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 91-78

Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor


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