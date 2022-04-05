Basketbol: ULEB Erkekler Avrupa Kupası - Son Dakika
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Basketbol: ULEB Erkekler Avrupa Kupası

05.04.2022 23:05
Basketbol: ULEB Erkekler Avrupa Kupası

Salon: TOFAŞHakemler: Benjamin Jimenez (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)Frutti Extra Bursaspor: Dudzinski 13, Needham 11, Ömer Utku Al 14, Andrews 26, Hayes 6, Metin Türen 2, Onuralp Bitim 14, Birkan BatukBuducnost VOLI: Cobbs 21, Micov 2, Barovic 6,...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Benjamin Jimenez (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

Frutti Extra Bursaspor: Dudzinski 13, Needham 11, Ömer Utku Al 14, Andrews 26, Hayes 6, Metin Türen 2, Onuralp Bitim 14, Birkan Batuk

Buducnost VOLI: Cobbs 21, Micov 2, Barovic 6, Danilo Nikolic 5, Perry 19, Atic 14, Seeley 6, Zoran Nikolic 11, Kuridza 5, Drobnjak, Popovic

1. Periyot: 12-19

Devre: 40- 44

3. Periyot: 68-72

Basketbol ULEB Erkekler Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 18. ve son maçında Frutti Extra Bursaspor, sahasında Karadağ'ın Buducnost VOLI takımına 89-86 yenildi.

Bursa ekibi daha önce son 16 turuna kalmayı garantilemişti.

Basketbol: ULEB Erkekler Avrupa Kupası
Basketbol: ULEB Erkekler Avrupa Kupası
Basketbol: ULEB Erkekler Avrupa Kupası
Basketbol: ULEB Erkekler Avrupa Kupası

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Frutti Extra Bursaspor, Yunanistan, Polonya, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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