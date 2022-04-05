Basketbol: ULEB Erkekler Avrupa Kupası - Son Dakika

Salon: TOFAŞ
Hakemler: Benjamin Jimenez (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)
Frutti Extra Bursaspor: Dudzinski 13, Needham 11, Ömer Utku Al 14, Andrews 26, Hayes 6, Metin Türen 2, Onuralp Bitim 14, Birkan Batuk
Buducnost VOLI: Cobbs 21, Micov 2, Barovic 6, Danilo Nikolic 5, Perry 19, Atic 14, Seeley 6, Zoran Nikolic 11, Kuridza 5, Drobnjak, Popovic
1. Periyot: 12-19
Devre: 40- 44
3. Periyot: 68-72
Basketbol ULEB Erkekler Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 18. ve son maçında Frutti Extra Bursaspor, sahasında Karadağ'ın Buducnost VOLI takımına 89-86 yenildi.
Bursa ekibi daha önce son 16 turuna kalmayı garantilemişti.
Kaynak: AA
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