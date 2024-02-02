Baskonia Taraftarları İsrail\'i Protesto Etti

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında dün İsrail'in Maccabi Playtika takımı ile karşılaşan İspanya temsilcisi Baskonia'nın taraftarları, maç boyunca İsrail'i protesto etti.

Bask bölgesinin takımı olan Baskonia'da yerel polis, maç öncesi çok geniş güvenlik önlemi alsa da Baskonialı taraftarlardan bin kadar kalabalık bir grup, karşılaşmaya ellerinde Filistin bayrağı ile geldi.

Maç sırasında "Özgür Filistin" yazılı pankart açan Basklılar, uzun bir süre "Soykırımcı İsrail", "Katil İsrail", "Siyonist devlet, terörist devlet", Maccabi Avrupa'dan dışarı", "Özgür Filistin" sloganları attı.

Karşılaşmayı Baskonia, 92-82 kazandı.