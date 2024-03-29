Başköy'de Spor ve Dayanışma İftarı Düzenlendi - Son Dakika
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Başköy'de Spor ve Dayanışma İftarı Düzenlendi

Başköy\'de Spor ve Dayanışma İftarı Düzenlendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Başköy'de spor'a ve dayanışmaya önem verilen bir iftar yemeği düzenlendi. Yemeğe Başköy Muhtar Adayı ve genç iş insanı Deniz Mobilya Mustafa Kaymak, eski futbolcu ve yönetici Fatih Naziksoy, Kulüp Başkanı Celalettin Altay ve Başköyspor taraftarları katıldı. Eski futbolculardan iş insanı Mustafa Kaymak, muhtar seçilse de seçilmese de her zaman Başköy spora destek olacağını sözünü verdi. Kulüp genel kaptanı Fatih Naziksoy da geceye katılarak destek verdi. Kulüp Başkanı Celalettin Altay, 2023-2024 sezonunda Başköyspor kulübünün güçlü olarak kurulmasında çok emekleri olan Murat Han'a ve takım oyuncusu Hüseyin Kızıl'a teşekkür etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen iftar programı, Başköyspor'un geleceği ve spora olan katkılar hakkında sohbetten sonra sona erdi.

29.03.2024 23:46  Güncelleme: 23:47
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Başköy'de spor'a ve dayanışmaya önem verilen bir iftar yemeği düzenlendi. Yemeğe Başköy Muhtar Adayı ve genç iş insanı Deniz Mobilya Mustafa Kaymak, eski futbolcu ve yönetici Fatih Naziksoy, Kulüp Başkanı Celalettin Altay ve Başköyspor taraftarları katıldı.

Eski futbolculardan iş insanı Mustafa Kaymak, muhtar seçilse de seçilmese de her zaman Başköy spora destek olacağını sözünü verdi. Kulüp genel kaptanı Fatih Naziksoy da geceye katılarak destek verdi.

Kulüp Başkanı Celalettin Altay, 2023-2024 sezonunda Başköyspor kulübünün güçlü olarak kurulmasında çok emekleri olan Murat Han'a ve takım oyuncusu Hüseyin Kızıl'a teşekkür etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen iftar programı, Başköyspor'un geleceği ve spora olan katkılar hakkında sohbetten sonra sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başköy'de Spor ve Dayanışma İftarı Düzenlendi - Son Dakika

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