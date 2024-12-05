Başköy Mahallesi'nde Çocuklara Modern Futbol Sahası - Son Dakika
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Başköy Mahallesi'nde Çocuklara Modern Futbol Sahası

Başköy Mahallesi\'nde Çocuklara Modern Futbol Sahası

Kepez Belediyesi, Başköy Mahallesi'ne çocuklar için duş alabilecekleri soyunma odasıyla birlikte bir çim futbol sahası kazandırdı. Ayrıca, mahallede bir piknik alanı da düzenlendi.

05.12.2024 11:53  Güncelleme: 11:56
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Kepez ilçesi Başköy Mahallesi'nin çocukları, artık futbol maçlarını toz, toprak içerisinde değil, duş alabilecekleri soyunma odasının da olduğu çim sahada yapacaklar.

Kepez Belediyesi, ilçenin kırsalında yer alan Başköy Mahallesi'nde yaptığı yeşil alan düzenlemesiyle çocukları futbol sahasına, büyükleri ise piknik alanına kavuşturdu. Başköy Mahallesi'nin çocukları, seçim döneminde mahallelerine gelen Başkan Mesut Kocagöz'den çim futbol sahası istemişti. Başkan Kocagöz'ün sözünü verdiği çim futbol sahası bölgeye kazandırıldı. Çocuklara, içerisinde duş alabilecekleri soyunma odasının da bulunduğu saha yapıldı.

Çocuklara saha, büyüklere piknik alanı

Futbol sahası, mahallede 'Kör Kuyu' olarak bilinen mevkide 4 bin 165 metrekare alanın üzerine inşa edildi. Çim futbol sahası, 800 m2 alanda oluşturuldu. Arazinin diğer bölümü ise piknik alanı olarak düzenlendi. İki tane su sarnıcının bulunduğu alana, benjamin ve zeytin ağaçları fidanı dikildi. Su sarnıçlarının çevre düzenlemesi ve bakımı da yapıldı. Yeşil alana, piknik masaları, kamelyalar ile banklar yerleştirildi. Etrafı tel örgü ile çevrilen 20x40 metre ebatlarında futbol sahasının toprak tesviye çalışması tamamlandı. Alana çim tohumu atılmasıyla futbol sahasının yapımı tamamlanmış olacak.

Erenköy'e de çim sahaya

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, futbol sahasının bu yılın içerisinde çocukların hizmetine sunulacağını bildirdi. Futbol sahasının, içerisinde duş ve tuvaletlerin olduğu soyunma odası da bulunuyor. Kepez Belediyesi, Erenköy Mahallesi'ndeki toprak sahayı da çim futbol sahasına dönüştürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başköy Mahallesi'nde Çocuklara Modern Futbol Sahası - Son Dakika

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