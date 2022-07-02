Başpehlivan Şaban Yılmaz 45 yaşında Kırkpınar'a veda etti - Son Dakika
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Başpehlivan Şaban Yılmaz 45 yaşında Kırkpınar'a veda etti

02.07.2022 17:07

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Şaban Yılmaz 45 yaşında Kırkpınar'a veda etti.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Şaban Yılmaz 45 yaşında Kırkpınar'a veda etti.

Şaban Yılmaz, Tanju Gemici ile mücadelesinde kırmızı kart görerek, elendi. Şaban Yılmaz, böylece yaş kuralı nedeniyle Kırkpınar'a kırmızı kartla veda etmiş oldu.

Yılmaz, Er Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, pazartesi gününden itibaren kispetinin arkasına "elveda" yazacağını söyledi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Beni sevenlerden Allah razı olsun. Şaban Yılmaz olarak 45 yaşındayım burada güreşiyorum. Çoluk çocuğumdan fedakarlık yaptım kamplara girdim. Anlımın terine, ellerimin nasırına bakın. Ben böyle para kazandım. Çoluğuma çocuğuma böyle ekmek götürdüm. Samsun'un söz verip yapmayan siyasileri..."

Yılmaz'ın açıklamasının ardından cazgır, başpehlivanın veda ettiğini açıkladı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başpehlivan Şaban Yılmaz 45 yaşında Kırkpınar'a veda etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Başpehlivan Şaban Yılmaz 45 yaşında Kırkpınar'a veda etti - Son Dakika
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