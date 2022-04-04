Başpehlivanın oğlundan güreş birinciliği - Son Dakika

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş takımı sporcusu Mehmet Altun, geçen hafta Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Serbest Güreş Grup Şampiyonası'nda 85+100 kiloda birinci oldu. Döşemealtı Belediyesi Başpehlivanı Ali Altun'un oğlu olan minik Pehlivan, aldığı birincilikle babasının izinde olduğunu gösterdi. Şampiyonada ayrıca 52 kiloda Oğuzhan Süleyman Sunar ikinci oldu.

Başpehlivan Ali Altun, kendisi gibi güreş sporuna gönül veren oğlu Mehmet Altun'u kendi yerine hazırlıyor. 3 yaşından bu yana Başpehlivan babasıyla yağlı güreş antrenmanı yapan Mehmet Altun, Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş takımında ter döküyor. Minik Pehlivan katıldığı ilk turnuvada 85+100 kiloda birinci olurken 27-30 Nisanda tarihlerinde Kırşehir'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya da hak kazandı.

"Güreşçi aileden geliyoruz"

Başpehlivan Ali Altun, oğlunun aldığı başarıdan oldukça memnun olduğunu söyleyerek, "Güreşçi bir aileden geliyoruz. Oğlum da çok küçük yaşta bu spora gönül vererek kispet giydi. Benim de ustalığımı yapan Mustafa Kara hoca şimdi oğlumu çalıştırıyor. Bende antrenman saatlerimiz denk geldiğinde oğlumla güreşiyorum. Benim için büyük bir mutluluk ve gurur. Genç sporculara destek veren Döşemealtı Belediye Başkanımız Turgay Genç'e çok teşekkür ederim" dedi. Minik Pehlivan Mehmet Altun babası gibi Başpehlivan olmayı istediğini söyleyerek, "Döşemealtı'na Kırkpınar Altın kemerini kazandıracağım" dedi. - ANTALYA