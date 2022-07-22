BATE Borisov-Arabam.com Konyaspor maçının ardından - Son Dakika
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BATE Borisov-Arabam.com Konyaspor maçının ardından

22.07.2022 01:15
BATE Borisov-Arabam.com Konyaspor maçının ardından

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Arabam.com Konyaspor'a 3-0 yenilen BATE Borisov'da teknik direktör Aleksandr Mikhailov, bugünkü oyunun kendileri için ders olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Arabam.com Konyaspor'a 3-0 yenilen BATE Borisov'da teknik direktör Aleksandr Mikhailov, bugünkü oyunun kendileri için ders olduğunu söyledi.

Mikhailov, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın kendileri için zor geçtiğini söyledi.

İlk yarıda oyuncularına kurguladığı plana sadık kaldığı için teşekkür eden Mikhailov, "Maç ilk dakikalardan itibaren zor geçti. Oyun planına göre futbolcular mücadele etti. Yediğimiz goller hatalarımıza bağlıdır. Önceki basın toplantısında Konyaspor'u analiz yaptığımızı söylemiştim ama sahada oyunu oturtmak başka bir şey. Bugünkü oyun bizim için bir ders oldu. Oyuncularım, rakibi tanımış oldu. Haftaya bunu avantaja çevirmeye çalışacağız." diye konuştu.

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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BATE Borisov-Arabam.com Konyaspor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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