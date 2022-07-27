BATE Borisov Teknik Direktörü Mikhailov: Konyaspor'u küçümsemedik - Son Dakika
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BATE Borisov Teknik Direktörü Mikhailov: Konyaspor'u küçümsemedik

27.07.2022 19:54
BATE Borisov Teknik Direktörü Mikhailov: Konyaspor'u küçümsemedik

BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov, Konyaspor'u küçümsemediklerini belirterek, "Karşı takımı ilk başta küçümsemedik.

BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov, Konyaspor'u küçümsemediklerini belirterek, "Karşı takımı ilk başta küçümsemedik. Maça hazırlandık. Sadece yapmak istediklerimizi yapamadık. Konyaspor ilk maçta iyi bir performans gösterdi. 3 gol atarak ikinci maça daha sağlam çıkmayı başardı, hak etti" dedi.

Bate Borisov, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında yarın deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mikhailov, ilk maçı analiz ettiklerini belirterek, "Maçımızı analiz ettik. Futbolcularımız da kendi aralarında konudan bahsederek, maçı izleyerek tekrardan analiz yaptıklarını söylediler. Antrenman için 4 günümüz vardı ve maça hazırız" diye konuştu. "KONYASPOR'U KÜÇÜMSEMEDİK"

Konyaspor'u küçümsemediklerini dile getiren Mikhailov, "Karşı takımı ilk başta küçümsemedik. Maça hazırlandık. Sadece yapmak istediklerimizi yapamadık. Konyaspor ilk maçta iyi bir performans gösterdi. 3 gol atarak ikinci maça daha sağlam çıkmayı başardı, hak etti. O yüzden ikinci maçtan da oyuncuların elinden geleni yapacağını umuyorum. Taraftarları önünde oynayacaklar. Kendi sahalarındalar. İlk maçta da gördüğünüz gibi ilk dakikalardan başlayıp bize baskı uyguladılar. Kırmızı kart görmelerine rağmen hala iyi bir performans göstermeye çalıştılar ve yapabildiler. Bunu başardılar. Sonuçta bu futbol ne olacağı belli değil. Ama büyük ihtimalle sizin dediğiniz gibi Konyaspor baskı uygulayarak başlar. Yine de belirttiğim gibi bu sonuçta futbol ne olacağı belli olmaz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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İlhan Palut: 'Futbol bütün sonuçlara açık bir oyun' İlhan Palut: 'Futbol bütün sonuçlara açık bir oyun' Aleksandr Mikhaylov: 'Oyuncularımın elinden geleni yapacağını umuyorum' Aleksandr Mikhaylov: 'Oyuncularımın elinden geleni yapacağını umuyorum'
Kaynak: DHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Bate Borisov, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BATE Borisov Teknik Direktörü Mikhailov: Konyaspor'u küçümsemedik - Son Dakika

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