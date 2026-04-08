Batman Petrolspor Şampiyon!

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 35. hafta maçları oynandı.
Batman Petrolspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği haftada maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Sultan Su İnegölspor-Seza Çimento Elazığspor: 2-2
GMG Kastamonuspor-Karaman FK: 2-2
İskenderunspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-1
Bucaspor 1928-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-1
Beykoz Anadoluspor-Altınordu: 2-1
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Batman Petrolspor: 2-3
Merkür Jet Erbaaspor-Adana 01 FK: 0-2
Muğlaspor-Karacabey Belediyespor: 0-3
Kepezspor-MKE Ankaragücü: 2-3
