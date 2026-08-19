Batrakov'a Rusya'dan Veda
Rusya Milli Takımı, Galatasaray ile anılan Aleksey Batrakov için veda paylaşımı yaptı.
RUSYA Milli Takımı'nın resmi hesaplarından ismi Galatasaray ile anılan 21 yaşındaki Aleksey Batrakov ile ilgili veda paylaşımı yapıldı.
Galatasaray'ın kısa süre içinde transferini açıklaması beklenen Aleksey Batrakov için ülke milli takımının resmi hesaplarından veda paylaşımı geldi. Yapılan paylaşımda Türk bayrağı ve Galatasaray logosunun yer aldığı 'Welcome' pankartına yer verildi. Öte yandan Batrakov, takımının Rostov ile oynadığı kupa maçının kadrosunda yer almamıştı.
Kaynak: DHA
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