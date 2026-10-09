Batrakov'un serbest vuruşunda Abdülkerim, Galatasaray'ı Kasımpaşa önünde 1-0 öne geçirdi - Son Dakika
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Batrakov'un serbest vuruşunda Abdülkerim, Galatasaray'ı Kasımpaşa önünde 1-0 öne geçirdi

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki maçın ilk yarısı, ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Galatasaray'ın golü 45. dakikada Batrakov'un kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşuyla kaydedildi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Bersan Duran, Murat Temel

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Batrakov, Leao, Deniz Gül

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Ayberk Karapo, Baldursson, Güven Yalçın, Mendes, Kerem Demirbay, Ali Yavuz Kol, Benedyczak

Gol: Dk. 45 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 3 Leao, Dk. 40 Sanchez (Galatasaray), Dk. 25 Mendes, Dk. 28 Kerem Demirbay (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Galatasaray-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

15. dakikada Jakobs'un pasında topla buluşan Deniz Gül, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Gianniotis, yakın direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada Leao'nun sol kanattan ortasında penaltı noktası civarındaki Yunus Akgün'ün bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

19. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topla sağ kanatta buluşarak içeri sokulan Batrakov, penaltı noktası civarındaki Deniz Gül ile duvar pası yaptıktan sonra meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazdaki Leao'nun önüne bıraktı. Portekizli oyuncunun vuruşunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kurtardı.

25. dakikada Sara'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta yakın direkte bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

32. dakikada Kerem Demirbay'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Benedyczak'ın ceza sahası sol çaprazında vuruşunda kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı kurtardı.

34. dakikada Batrakov'un pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Sara'nın vuruşunda kaleci Gianniotis, sağına uzanarak direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Aynı dakikada Batrakov'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top, en son Kasımpaşalı Mouanga'ya çarptıktan sonra kaleye yöneldi. Kaleci Gianniotis, topu kontrol etti.

35. dakikada Batrakov'un pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza yayının sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta gitti.

45. dakikada Galatasaray öne geçti. Yarı alanın ortalarından Batrakov'un kullandığı serbest vuruşta altıpas gerisindeki Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA
Abdülkerim BardakcıTrendyol Süper LigGalatasarayKasımpaşaFutbolSporSon Dakika

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