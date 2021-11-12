Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti

Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, samimi açıklamalarda bulundu. Fanatik'e konuşan yıldız oyuncu, yükselişe geçeceğinin sözünü verdi. Ortama alışamadığı için beklentileri karşılayamadığını itiraf etti.

"ARADAN SONRA YÜKSELECEĞİM"

Batshuayi, "Karakter olarak duygusal yapım var. Yeni sistem, farklı lig ve ortama tam olarak adepte olamadım. Çok kaliteli bir takıma sahibiz. Aradan sonra her maç üstüne koyarak devam edeceğim" ifadelerini kullandı.