Fenerbahçe formasıyla son maçı! Batshuayi, Premier Lig ekibine imzayı atıyor - Son Dakika

Fenerbahçe formasıyla son maçı! Batshuayi, Premier Lig ekibine imzayı atıyor

Son Güncelleme: 31.08.2023 13:03

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, bu akşam sarı-lacivertli formayla son maçına çıkabilir. 29 yaşındaki futbolcunun karşılaşmanın ardından İngiltere'ye gitmesi ve Nottingham Forest'a imza atması bekleniyor.

Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Twente ile karşılaşacak. İlk maçı 5-1 kazanan temsilcimiz gruplara kalma yolunda büyük avantaj elde ederken, Hollanda ekibi ile oynanacak maç bir başka anlam daha taşıyor. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Micht Batshuayi, son kez Fenerbahçe formasını giyebilir. Nottingham Forest forması giymesi beklenen Belçikalı golcünün karşılaşmanın ardından İngiltere'ye uçması bekleniyor.

6.5 MİLYON EUROYA GİDİYOR

Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin satışı konusunda Nottingham Forest ile 6.5 milyon euroya anlaşma sağladı. Deneyimli golcü daha önce İngiltere'de Chelsea ve Crystal Palace formaları giydi.

25 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Batshuayi Fenerbahçe'de 38 maçta sahaya çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 22 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe formasıyla son maçı! Batshuayi, Premier Lig ekibine imzayı atıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe formasıyla son maçı! Batshuayi, Premier Lig ekibine imzayı atıyor - Son Dakika
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