Fenerbahçe formasıyla son maçı! Batshuayi, Premier Lig ekibine imzayı atıyor

Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Twente ile karşılaşacak. İlk maçı 5-1 kazanan temsilcimiz gruplara kalma yolunda büyük avantaj elde ederken, Hollanda ekibi ile oynanacak maç bir başka anlam daha taşıyor. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Micht Batshuayi, son kez Fenerbahçe formasını giyebilir. Nottingham Forest forması giymesi beklenen Belçikalı golcünün karşılaşmanın ardından İngiltere'ye uçması bekleniyor.

6.5 MİLYON EUROYA GİDİYOR

Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin satışı konusunda Nottingham Forest ile 6.5 milyon euroya anlaşma sağladı. Deneyimli golcü daha önce İngiltere'de Chelsea ve Crystal Palace formaları giydi.

25 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Batshuayi Fenerbahçe'de 38 maçta sahaya çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 22 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.