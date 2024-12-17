Batshuayi: Güçlü Taraf Olduğumuzu Gösterdik - Son Dakika
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Batshuayi: Güçlü Taraf Olduğumuzu Gösterdik

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Michy Batshuayi, Trabzonspor'u mağlup ettikleri maçta takım olarak güçlü olduklarını belirtti.

17.12.2024 01:10
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- Michy Batshuayi: "Güçlü taraf olduğumuzu gösterdik"

Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi:

"Bugün çok fazla mücadele ettik"

İSTANBUL - Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Trabzonspor karşısında güçlü taraf olduklarını gösterdiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın 3. golünü kaydeden Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takım olarak oynadıklarını ve galibiyeti elde ettiklerini belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Takım olarak puanları aldık. Hocamız da maçtan önce bizi bu konuda uyarmıştı. Oyuna giren ve oyuna başlayan herkesin çok önemli olacağını söylemişti. Herkesin elinden gelenin yapması gerektiğini söylemişti. Biz de bu sahaya çıktık ve güçlü olan taraf olduğumuzu gösterdik" diye konuştu.

Batshuayi, sarı-kırmızılıların son dakikalarda bulduğu gol ile ilgili de, "Kazandıran bir gol. Bu akşam için önemli bir goldü. Ben de gol atmayı seviyorum" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray sezon bittiğinde beni çok daha isteyen taraftı"

' Fenerbahçe, sezon başında seni gönderdiği için pişman mıdır?' sorusuna deneyimli oyuncu, "Bu konu beni çok fazla ilgilendirmiyor. Galatasaray sezon bittiğinde beni çok daha isteyen taraftı. Hoca ve başkan da bu isteği gösterdi. Ben de bu doğrultuda tercihimi yaptım" yanıtını verdi.

"Bugün çok fazla mücadele ettik"

Maçta kaçırdığı bir pozisyon hakkında da konuşan Batshuayi, "O golü atamadığım için üzgünüm. O golü atarım genelde. Bu akşam aklınızda tutmanız gereken şey, Galatasaray bugün çok fazla mücadele etti, 3 puanı aldı ve hak ettiği puanları elde etti" dedi.

Batshuayi, sarı-kırmızılı takımda bulduğu süreyle ilgili ise, "Daha fazla oynamak isterim. Okan hocamız da bana güvendiğini gösteriyor. Benim de elimden geleni yapmam gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Michy Batshuayi, Trabzonspor, Galatasaray, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Batshuayi: Güçlü Taraf Olduğumuzu Gösterdik - Son Dakika

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