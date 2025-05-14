Battalgazi Belediyesi\'nden Yüzme Kursları Başlıyor

Battalgazi Belediyesi Göztepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda 7-14 yaş arası çocuklara yönelik yüzme kursları 1 Haziran'da başlıyor. Erken kayıt avantajıyla sınırlı kontenjandan yararlanmak isteyenler için başvurular devam ediyor.

Battalgazi Belediyesi'nin sportif alanda hayata geçirdiği önemli projelerden biri olan Yüzme Kulübü, 2025 yılına da iddialı bir başlangıç yapıyor. Geçtiğimiz yıl 180 öğrencinin eğitim aldığı kulüpte, bu yıl kapasite iki katına çıkarılarak 400 öğrenciye ulaşılması hedeflendi. 7-14 yaş arası çocuklara yönelik planlanan kurslar için kayıtlar yoğun ilgi görürken, kontenjanların büyük bir bölümü şimdiden dolmuş durumda.

Profesyonel eğitimle lisanslı sporcular yetişiyor

Göztepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek eğitimlerde, profesyonel eğitmen kadrosu eşliğinde çocuklar hem yüzme tekniklerini öğrenecek hem de lisanslı sporcu olma yolunda hazırlanacak. Kurs programı, haftada 2 gün olmak üzere ayda toplam 8 saat olarak planlandı. Az sayıda öğrenciyle birebir ilgilenilecek olan eğitimler, özel ders niteliğinde yapılandırıldı. Bu kapsamda, 2025 sezonunda aktif olarak yarışmalara katılacak 7 sporcu, Battalgazi Belediyesi Yüzme Kulübü'nü il ve il dışı müsabakalarda temsil edecek. Bu da kulübün, sadece yüzme eğitimi veren bir merkez olmanın ötesine geçerek, profesyonel sporcu yetiştiren bir yapıya kavuştuğunu gösteriyor.

1 Haziran'da dersler başlıyor, kontenjan sınırlı

1 Haziran'da başlayacak kurslar için başvurular Göztepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda şahsen yapılabiliyor. Kayıt işlemleri sırasında kimlik bilgileri yeterli oluyor. Havuz sorumlusu Selim Karataş, "Erken kayıtlar mayıs ayında başlamasına rağmen kontenjanlarımız hızla dolmak üzere. Eğitimin kalitesini korumak adına sınırlı sayıda öğrenci kabul ediyoruz. Bu nedenle başvuruların bir an önce yapılmasında fayda var. Velilerimizi havuzumuza bekliyoruz" diyerek çağrıda bulundu.

Detaylı bilgi ve kayıt için 0 (533) 719 39 44 numaralı telefon üzerinden iletişime geçilebilir. - MALATYA