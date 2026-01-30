Göztepe Hatice Akbaş Yarı Olimpik Yüzme Havuzu\'nda yeni dönem eğitimleri

Battalgazi Belediyesi'ne ait Göztepe Hatice Akbaş Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda yürütülen yüzme eğitimleriyle lisanslı sporcu sayısı artarken, yeni dönemde kursların daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Battalgazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Göztepe Hatice Akbaş Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, yıl boyunca sürdürülen yüzme eğitimleriyle hem lisanslı sporcular yetiştiriyor hem de çocuklardan yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarında yüzme kültürünün ilçede yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. Alanında uzman antrenörler eşliğinde verilen eğitimler, vatandaşların spora erişimini artırmayı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Göztepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu sorumlusu Selim Karataş, bu yıl gerçekleştirilen eğitimlerle birçok öğrencinin lisanslı sporcu olarak Türkiye ve Battalgazi'ye kazandırıldığını belirterek, "Bu yıl gerçekleştirdiğimiz eğitimler sonucunda birçok öğrencimizi lisanslı sporcu olarak kazandırdık. Yeni dönemde hedefimiz, daha fazla lisanslı sporcu yetiştirmek ve yüzme bilen öğrenci sayısını artırmak." dedi.

Eğitimlerin alanında uzman antrenörler eşliğinde sürdüğünü ifade eden Karataş, "Bu yıl ilk kez bayan yetişkin yaş gruplarına yönelik kurslar açtık, yetişkin bayanlara özel derslerimiz de devam ediyor. Ayrıca bu yıl ilk defa 4 yaş grubu çocuklar için de yüzme kurslarını başlatacağız. Amacımız eğitimleri daha geniş kitlelere, daha sık şekilde ulaştırmak" diye konuştu.

Karataş, Göztepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda çocuklardan yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarına yönelik kursların sürdüğünü belirterek, tüm vatandaşları yüzme eğitimlerinden faydalanmak üzere tesise davet etti. - MALATYA