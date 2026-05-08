Batum'da Shinkyokushin Avrupa Şampiyonası Başladı

Gençler ve Büyükler Shinkyokushin Avrupa Şampiyonası, Gürcistan'ın Batum kentinde start aldı.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre Batum kentindeki organizasyonda 22 ülkeden 445 sporcu madalya mücadelesi verecek. Türkiye, şampiyonada 14 kadın ve 12 erkek olmak üzere toplam 26 sporcu ile temsil edilecek.

Ay-yıldızlı karateciler, 10 Mayıs'a kadar sürecek organizasyonda kürsü hedefiyle tatamiye çıkacak.