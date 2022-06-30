BAÜN'lü şampiyon güreşçi Adar'dan altın madalya - Son Dakika
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BAÜN'lü şampiyon güreşçi Adar'dan altın madalya

30.06.2022 18:33
BAÜN'lü şampiyon güreşçi Adar'dan altın madalya

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli sporcu ve Balıkesir Üniversitesi Öğr. Gör. Yasemin Adar Yiğit, yeni bir zafere daha imza attı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli sporcu ve Balıkesir Üniversitesi Öğr. Gör. Yasemin Adar Yiğit, yeni bir zafere daha imza attı.

İlk Avrupa ve Dünya Şampiyonu kadın Türk güreşçi unvanına sahip olan Yasemin Adar Yiğit, final müsabakasında İtalyan Enrica Rinaldi'yi 10-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalyayı kazanarak bir kez daha Üniversitemizin ve Ülkemizin gururu olan Öğr. Gör. Yasemin Adar Yiğit'i tebrik etti.

(Hüseyin Tokmak - İHA)

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BAÜN'lü sporcu Kerem Kamal'dan Akdeniz oyunlarında altın madalya BAÜN'lü sporcu Kerem Kamal'dan Akdeniz oyunlarında altın madalya Yasemin Adar Yiğit, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu Yasemin Adar Yiğit, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor BAÜN'lü şampiyon güreşçi Adar'dan altın madalya - Son Dakika

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