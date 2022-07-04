BAÜN'lü Şampiyon güreşçiden Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a ziyaret

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Grekoromen stil 60 kg'da altın madalya alarak şampiyon olan Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Kerem Kamal, BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'u makamında ziyaret etti.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Soyer ve Doç. Dr. Özkan Işık ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan V. Hasan Yetişir'in de yer aldığı ziyarette, Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, tebrik ettiği başarılı sporcuya hediye takdim etti. Şampiyon sporcu Kerem Kamal da kendisine gösterilen ilgi ve destekleri dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a teşekkür etti. - BALIKESİR