BAÜN Spor FEST 2026 Heyecanı

Balıkesir Üniversitesinde BAÜN Spor FEST 2026 etkinlikleri kapsamında, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı organizasyonunda gerçekleştirilen Rektörlük Kupası müsabakaları büyük heyecana sahne oldu. Futbol, basketbol ve voleybol branşlarında düzenlenen karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlar kupalarını aldı.

Centilmence mücadelelerin yaşandığı müsabakalar, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyarken akademik birimlerin takımları, şampiyonluk için mücadele etti.

Gerçekleştirilen kupa törenlerine Balıkesir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay da katılarak turnuvaya katılan tüm takımları başarılarından dolayı kutladı.

Müsabakalar sonunda oluşan sıralamalar şu şekilde gerçekleşti:

Kadın Voleybol: 1. Tıp Fakültesi, 2. Necatibey Eğitim Fakültesi ve 3. Fen Edebiyat Fakültesi

Erkek Basketbol: 1. Mühendislik Fakültesi, 2. Tıp Fakültesi ve 3. Turizm Fakültesi

Erkek Voleybol: 1. Mühendislik Fakültesi, 2. Veteriner Fakültesi ve 3. Tıp Fakültesi

Futbol: 1. Balıkesir Meslek Yüksekokulu, 2. Fen Edebiyat Fakültesi ve 3. Turizm Fakültesi.

Dereceye giren takım ve sporcularına Balıkesir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay tarafından verildi. - BALIKESİR