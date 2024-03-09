Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Sporcusu Türkiye İkincisi Oldu - Son Dakika
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Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Sporcusu Türkiye İkincisi Oldu

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Sporcusu Türkiye İkincisi Oldu

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü sporcusu Bedirhan Akburak, Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında 65 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Başkan Hükmü Pekmezci tarafından altınla ödüllendirildi.

09.03.2024 10:07  Güncelleme: 10:11
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Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü sporcusu Bedirhan Akburak, Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında 65 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi olan Akburak'ı makamında kabul eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, başarılı sporcuya altın hediye etti.

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Sporcularından Bedirhan Akburak, Akburak Spor Kulübü adına Yalova'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 65 kiloda Türkiye Ikincisi oldu.

Akburak, şampiyona sonrası Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Yöneticisi Benal Akburak ve Kulüp Antrenörü Bekir Paşaoğlu ile birlikte Başkan Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundu. Akburak'a başarılarının devamını dileyen Başkan Pekmezci, sporcuyu altınla ödüllendirdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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