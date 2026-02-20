Bayburt Fen Lisesi Satrançta Başarı Kazandı

Bayburt Fen Lisesi öğrencileri, ilde düzenlenen satranç müsabakalarında erkeklerde 1'inci, kızlarda 2'nci olarak okuluna gurur yaşattı.

Bayburt Fen Lisesi öğrencileri, Bayburt'ta düzenlenen satranç müsabakalarında başarılar elde etti.

Okulun kız öğrencileri ilde 2'nci, erkek öğrencileri ise il birincisi olarak gurur yaşattı. Satranç, düşünmeyi seven, sabırlı olmayı öğrenmek isteyen ve strateji geliştirmekten keyif alan herkes için vazgeçilmez bir uğraş olarak öne çıkıyor.

Öğrenciler, turnuvayı hem keyif alarak hem de disiplinli bir şekilde tamamladı. Okul yönetimi, başarıda emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilerimize teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. - BAYBURT