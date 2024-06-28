Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yaz Spor Okulları Açılış Töreni - Son Dakika
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Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yaz Spor Okulları Açılış Töreni

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yaz Spor Okulları Açılış Töreni

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları açılış töreni Saray Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Törende öğrenciler tarafından tekvando, karate, boks ve jimnastik gösterileri sergilendi.

28.06.2024 08:10  Güncelleme: 08:11
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Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yaz Spor Okulları açılış töreni düzenlendi.

Saray Bahçesi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesiyle başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan kurslarda eğitim gören öğrenciler tarafından tekvando, karate, boks ve jimnastik gösterileri sergilendi.

Gösteriler sonrası protokol üyeleri tarafından etkinlik alanının gezilmesiyle program sona erdi.

Açılış törenine Bayburt Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akbaş, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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