Fenerbahçe\'den alkışlanacak Karabağ kararı! Tüm gelir bağışlanacak

Fenerbahçe, milli arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. 3 Ekim'de oynanacak mücadeleden elde edilecek gelirle ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Karşılaşmanın gelirinin Karabağ'ın yeniden canlandırılması amacıyla oluşturulan fona aktarılacağı belirtildi.

MAÇIN GELİRİ KARABAĞ'A

Turan Tovuz ile Fenerbahçe arasında oynanacak hazırlık maçından elde edilecek gelirin Karabağ Yeniden Canlandırma Fonu'na bağışlanacağı açıklandı. Söz konusu anlaşmanın Halk Kurtuluş Fonu Yürütme Kurulu Başkanı Ehtiram Guliyev tarafından imzalandığı belirtildi. Fenerbahçe ile Turan Tovuz, 3 Ekim'de hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.