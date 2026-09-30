Fenerbahçe'den alkışlanacak Karabağ kararı! Tüm gelir bağışlanacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'den alkışlanacak Karabağ kararı! Tüm gelir bağışlanacak

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Fenerbahçe\'den alkışlanacak Karabağ kararı! Tüm gelir bağışlanacak
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Fenerbahçe'nin 3 Ekim'de Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile oynayacağı hazırlık maçı anlamlı bir organizasyona sahne olacak. Karşılaşmadan elde edilecek gelirin Karabağ Yeniden Canlandırma Fonu'na bağışlanacağı açıklandı.

Fenerbahçe, milli arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. 3 Ekim'de oynanacak mücadeleden elde edilecek gelirle ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Karşılaşmanın gelirinin Karabağ'ın yeniden canlandırılması amacıyla oluşturulan fona aktarılacağı belirtildi.

MAÇIN GELİRİ KARABAĞ'A

Turan Tovuz ile Fenerbahçe arasında oynanacak hazırlık maçından elde edilecek gelirin Karabağ Yeniden Canlandırma Fonu'na bağışlanacağı açıklandı. Söz konusu anlaşmanın Halk Kurtuluş Fonu Yürütme Kurulu Başkanı Ehtiram Guliyev tarafından imzalandığı belirtildi. Fenerbahçe ile Turan Tovuz, 3 Ekim'de hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

AzerbaycanFenerbahçeKarabağSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mustafa Görmüş Mustafa Görmüş:
    kesinlikle evet 1 0 Yanıtla
  • Bedir Tufan Bedir Tufan:
    Güzel bir uygulama. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Yardım etmeye önceliği olan ilk ülke Filistin'dir. Filistin'i de unutmayalım. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den alkışlanacak Karabağ kararı! Tüm gelir bağışlanacak - Son Dakika
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