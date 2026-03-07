Bayburt Yerel Amatör Lig Gençler Kategorisi U15 Grubu'nda mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor, şampiyon oldu.
Ligde oynadıkları 7 maçı da kazanan Bayburt Özel İdare Spor U15 takımı, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübünü 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı-siyahlı takım, maçın ardından düzenlenen törende şampiyonluk kupasını Bayburt Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mete Türker'in elinden aldı.
Şampiyon takım, Türkiye Şampiyonası U15 Kademe Grup Müsabakalarında Bayburt'u temsil edecek.
Son Dakika › Spor › Bayburt Özel İdare Spor U15 Şampiyon Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?