Bayburt Özel İdare Spor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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Spor

Bayburt Özel İdare Spor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Bayburt Özel İdare Spor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Bayburt Özel İdare Spor, teknik direktör Cevdet Uzunköprü yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Uzunköprü, Bayburt'un spor faaliyetleri noktasında önemli başarılara imza attığını belirterek, tüm kesimlerin desteğiyle yeni zaferlere imza atacaklarını ifade etti.

24.07.2024 22:01
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TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Bayburt Özel İdare Spor'da yeni sezon hazırlıklarına başlandı.

Futbolcular, Genç Osman Stadyumu'nda teknik direktör Cevdet Uzunköprü yönetiminde antrenman yaptı.

Uzunköprü, Bayburt'un spor faaliyetleri noktasında önemli başarılara imza atmış bir kent olduğunu belirterek, "Bayburt Özel İdare Spor bu noktada gerek şehrimizdeki insanların beklentileri, gerekse de spor faaliyetlerine bakış itibarıyla önemli bir konumda. Ümit ediyoruz ki yeni sezonda hem Bayburt'ta yaşayan hemşehrilerimiz hem de diğer illerde ve yurt dışındaki Bayburtspor sevdalılarının destekleriyle bu başarıyı devam ettireceğiz." dedi.

Şehrin tüm kesimleriyle birlik içerisinde olacaklarını vurgulayan Uzunköprü, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen sezon yaşadığımız sıkıntıları yaşamamak adına transfer komitemiz, yönetimimiz ve sayın Valimiz Mustafa Eldivan'ın destekleri ile gerekli transferleri yapıp savaşan ve bu ligde adından söz ettiren bir takım olacağız. Taraftarlarımız ve tüm ilimizdeki sporseverlerle birlikte inanıyoruz ki oynayacağımız futbolla, elde edeceğimiz başarılarla bu desteği en güzel şekilde değerlendirip yeni zaferlere imza atacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bayburt Özel İdare Spor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt Özel İdare Spor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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