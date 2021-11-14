Üye Girişi
Bayburt Özel İdarespor: 1-1 - Son Dakika

Bayburt Özel İdarespor: 1-1

14.11.2021 15:11
Bayburt Özel İdarespor: 1-1

STAT: Yavuz SelimHAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Serdar Osman Akarsu, Mustafa TosunHEKİMOĞLU TRABZON: Özkan- Onur, Yasin, Yunus Emre(Dk.51 Tunahan), Hakan Demir(Dk.81 Kerem), Ali, Hakan Yavuz(Dk.87 Abdulkadir), Caner, Özkan(Dk.

STAT: Yavuz Selim

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Serdar Osman Akarsu, Mustafa Tosun

HEKİMOĞLU TRABZON: Özkan- Onur, Yasin, Yunus Emre(Dk.51 Tunahan), Hakan Demir(Dk.81 Kerem), Ali, Hakan Yavuz(Dk.87 Abdulkadir), Caner, Özkan(Dk.46 Berkay), Mehmet, EthemAN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Zülküf- Mehmet, Uğur Aygören, Ali Fırat, Ömer Esenkaya, Sefa, Onur, Yunus Emre(Dk.76 Selim), Ali Aydemir(Dk.58 Ömer Çalışkan), İbrahim, Uğur Mustafa Türk(Dk.58 Emirhan)GOLLER: Dk.88 Caner (Hekimoğlu Trabzon)- Dk.15 İbrahim (An Zentrum Bayburt Özel İdarespor)

SARI KARTLAR: Zülküf, Mehmet (An Zentrum Bayburt Özel İdarespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 13'üncü hafta mücadelesinde konuk ettiği An Zentrum Bayburt Özel İdarespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada ilk golü 15'inci dakikada konuk ekipte İbrahim kaydederken, ev sahibi 88'inci dakikada Caner'in golüyle skora eşitlik getirdi.


- Trabzon
Bayburt Özel İdarespor: 1-1
Bayburt Özel İdarespor: 1-1
Bayburt Özel İdarespor: 1-1
Bayburt Özel İdarespor: 1-1
Bayburt Özel İdarespor: 1-1

Hakan Demir, Hakan Yavuz, Bayburt, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bayburt Özel İdarespor: 1-1 - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye 3600 ek gösterge üzerinden yüklendi: Fırsatçılık yapıyorlar 15:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye 3600 ek gösterge üzerinden yüklendi: Fırsatçılık yapıyorlar Reytingleri dibe çakılan O Ses Türkiye'de Acun devrede! Honki Ponki'yi ezbere söyledi 15:23 Reytingleri dibe çakılan O Ses Türkiye'de Acun devrede! Honki Ponki'yi ezbere söyledi Millet İttifakı'nın kapıları HDP'ye tamamen kapanıyor mu? İYİ Parti'den CHP'ye net mesaj: Onlar varsa biz olmayız 15:10 Millet İttifakı'nın kapıları HDP'ye tamamen kapanıyor mu? İYİ Parti'den CHP'ye net mesaj: Onlar varsa biz olmayız
Sabri, şampiyonluk kutlamasında neden üzgündü? Yıllar sonra gelen Selçuk İnan itirafı çok konuşulur 14:50 Sabri, şampiyonluk kutlamasında neden üzgündü? Yıllar sonra gelen Selçuk İnan itirafı çok konuşulur Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor 14:45 Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor 13:49 "TikTok ve Twitter kapatılacak mı?" diye sorulan AK Partili Hüseyin Yayman: Fake haberle mücadele edeceğiz
Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz 12:41 Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! 11:13 Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Ünlü sanatçı Kenan Doğulu'nun Fatih Terim paylaşımı sosyal medyayı salladı Ünlü sanatçı Kenan Doğulu'nun Fatih Terim paylaşımı sosyal medyayı salladı         
15:52
Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun sebebi sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun sebebi sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler         
15:39
Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! Fay hattı Türkiye'ye kadar uzanıyor Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! Fay hattı Türkiye'ye kadar uzanıyor         
15:21
İstanbul Üsküdar'da el ele gezen gençlere taciz ve saldırı: Burada camiler var, siz Müslüman değil misiniz? İstanbul Üsküdar'da el ele gezen gençlere taciz ve saldırı: Burada camiler var, siz Müslüman değil misiniz?         
15:03
Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti         
14:48
Fuhuş yapılan pansiyona gece baskını düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı Fuhuş yapılan pansiyona gece baskını düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı         
14:15
Fıkra gibi olay! Stadın bozulan ışıklarını elektrikten anlayan futbolcu tamir etti Fıkra gibi olay! Stadın bozulan ışıklarını elektrikten anlayan futbolcu tamir etti         
13:48
Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler         
12:28
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor         
10:48
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor         
10:25
Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü         
09:55
Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
09:54
PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü         
07:27
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi         
22:52
Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı         
22:11
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 16:16:55. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburt Özel İdarespor: 1-1 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement