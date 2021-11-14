Bayburt Özel İdarespor: 1-1

STAT: Yavuz Selim
HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Serdar Osman Akarsu, Mustafa TosunHEKİMOĞLU TRABZON: Özkan- Onur, Yasin, Yunus Emre(Dk.51 Tunahan), Hakan Demir(Dk.81 Kerem), Ali, Hakan Yavuz(Dk.87 Abdulkadir), Caner, Özkan(Dk.46 Berkay), Mehmet, EthemAN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Zülküf- Mehmet, Uğur Aygören, Ali Fırat, Ömer Esenkaya, Sefa, Onur, Yunus Emre(Dk.76 Selim), Ali Aydemir(Dk.58 Ömer Çalışkan), İbrahim, Uğur Mustafa Türk(Dk.58 Emirhan)GOLLER: Dk.88 Caner (Hekimoğlu Trabzon)- Dk.15 İbrahim (An Zentrum Bayburt Özel İdarespor)
SARI KARTLAR: Zülküf, Mehmet (An Zentrum Bayburt Özel İdarespor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 13'üncü hafta mücadelesinde konuk ettiği An Zentrum Bayburt Özel İdarespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada ilk golü 15'inci dakikada konuk ekipte İbrahim kaydederken, ev sahibi 88'inci dakikada Caner'in golüyle skora eşitlik getirdi.
Kaynak: DHA
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