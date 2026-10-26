Bayburt\'ta kamu personeli futsal turnuvasında Açık Cezaevi takımı şampiyonluğa ulaştı

Bayburt'ta kamu personeli futsal turnuvasında Açık Cezaevi takımı şampiyonluğa ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta 2026 Ulusal Spor Projeleri kapsamında düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Futsal İl Birinciliği'nde Açık Cezaevi şampiyonluğa ulaştı. Kamu görevlilerinin katıldığı turnuvada Orman İşletme Müdürlüğü ikinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü üçüncü, Kapalı Cezaevi dördüncü oldu.
Bayburt'ta 2026 Ulusal Spor Projeleri faaliyet takvimi kapsamında düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Futsal İl Birinciliği müsabakalarında Açık Cezaevi şampiyon oldu.
Kamu kurumlarında görev yapan personelin katıldığı organizasyonda takımlar, turnuvayı üst sıralarda tamamlamak için sahaya çıktı. Karşılaşmaların ardından Orman İşletme Müdürlüğü ikinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü üçüncü, Kapalı Cezaevi ise dördüncü sırada yer aldı.
Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi
Kaynak: İHA
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