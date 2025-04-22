Bayburt'ta Rafting Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bayburt'ta Rafting Şampiyonası Heyecanı

Bayburt\'ta Rafting Şampiyonası Heyecanı

ÜNİLİG Rafting Şampiyonası, Bayburt'ta Çoruh Nehri'nde gerçekleşti. İlk resmi organizasyonun keyfi.

22.04.2025 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Türkiye Rafting Şampiyonası, Bayburt'ta devam etti.

Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen şampiyonanın ikinci gün yarışları, Çoruh Nehri'nin kent merkezinden geçen kısmında oluşturulan parkurda gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Eldivan, yarışların yapıldığı parkurun kıyısındaki törende, şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bayburt'un hem doğa hem tarih hem de kültürel olarak keşfedilmeye hazır olduğunu belirten Eldivan, "Çoruh Nehri'nin ilk durağı Dede Korkut'un otağı Bayburt artık tomurcuklanmış, gül açacak güzide, kadim bir şehir. İlimizdeki Çoruh Nehri gibi bir güzelliği kullanmamız gerekiyor." dedi.

Yıllardır değişik vesilelerle Çoruh Nehri'nde aktiviteler yapıldığını ancak resmi bir organizasyonun ilk kez düzenlendiğini vurgulayan Eldivan, "Rektörümüz ve belediye başkanımızla üçümüz istişare ettiğimizde böyle bir organizasyonu kararlaştırdık. İlk olmasına rağmen hem vatandaşımızın katılımı açısından hem de burada üniversiteden gelen misafirlerimiz açısından çok güzel bir organizasyon oldu." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mete Memiş de kentte bu tür yarışmaların artarak devam edeceğini aktardı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise şampiyonanın ülke genelinde ilk kez düzenlendiğini, aynı zamanda da Bayburt'ta su sporları anlamında yapılan ilk resmi organizasyon olduğunu kaydetti.

Organizasyonun bu açıdan tarihi anlamı olduğunun altını çizen Türkmen, "Çoruh Nehri şehrimizin önemli bir bölümünü kapsıyor ve şehrimizin önemli sembollerinden bir tanesi. Biz bugüne kadar Çoruh Nehri'nin su sporlarına kazandırılması adına çok çeşitli girişimlerde bulunduk. Bunların bir sonucu olarak bugün bu yarışmayı düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkmen, organizasyona destek veren Vali Eldivan ve Belediye Başkanı Memiş'e teşekkür etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Türkiye, bayburt, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayburt'ta Rafting Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor
Trump’ın FED Başkanı’na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: “Beni öldü zannedip kaçtılar“ Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: "Beni öldü zannedip kaçtılar"
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı
Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti

19:09 Ankara’da CHP’nin “23 Nisan“ başvurusuna valilikten ret Ankara'da CHP'nin "23 Nisan" başvurusuna valilikten ret
17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
17:22 Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
16:50 Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti
15:40 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100’ün üzerinde deprem 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem
09:08 Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor
09:05 Sibel Can’dan yıllar sonra gelen itiraf: ’’Evime bıçak gönderdi’’ Sibel Can'dan yıllar sonra gelen itiraf: ''Evime bıçak gönderdi!''
09:04 Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor
09:01 TOGG’da üst düzey ayrılık TOGG'da üst düzey ayrılık
08:49 Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi
08:39 Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
08:32 Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
08:26 Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 20:25:03. #7.12#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Rafting Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement