Bayburtlu Boksörler Türkiye Finallerine Hazırlanıyor - Son Dakika
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Bayburtlu Boksörler Türkiye Finallerine Hazırlanıyor

Bayburtlu Boksörler Türkiye Finallerine Hazırlanıyor
19.06.2026 11:51
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Arpalı'dan 4 sporcu, Kayseri'deki minikler boks şampiyonasında Bayburt'u temsil edecek.

Bayburt'un Arpalı beldesinden 4 sporcu, Kayseri'de düzenlenecek Minikler Türkiye Boks Şampiyonası finallerinde mücadele edecek.

Bayburt'un Arpalı beldesinde boks eğitimi alan 4 sporcu, 20-28 Haziran tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak Minikler Türkiye Boks Şampiyonası finallerine katılacak.

Şampiyonada Bayburt'u temsil edecek sporcular, minikler kategorisinde ringe çıkacak. Türkiye finallerine hazırlıklarını sürdüren ekip, organizasyonda derece elde etmek için mücadele verecek. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Kayseri, Türkiye, Bayburt, Arpalı, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayburtlu Boksörler Türkiye Finallerine Hazırlanıyor - Son Dakika

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