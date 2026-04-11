Bayern Münih 54 yıllık gol rekorunu kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayern Münih 54 yıllık gol rekorunu kırdı

Bayern Münih 54 yıllık gol rekorunu kırdı
11.04.2026 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bundesliga'da St. Pauli'yi 5-0'lık skorla geçen Bayern Münih, ligde 29 haftada 105 gol atarak yine kendilerine ait 54 yıllık gol rekorunu kırdı.

Bundesliga lideri Bayern Münih, deplasmanda St. Pauli'yi 5-0 yenerek bu sezon 105 gole ulaştı ve bitime 5 hafta kala ligin gol rekorunu kırdı.

BAYERN MUNIH'TEN GOL ŞOV

Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih, deplasmanda St. Pauli ile karşı karşıya geldi. Maçın gollerini, 9. dakikada Jamal Musiala, 53. dakikada Leon Goretzka, 54. dakikada Michael Olise, 65. dakikada Nicolas Jackson ve 88. dakikada Raphael Guerreiro kaydetti. Bu sonuçla puanını 76 yapan Bayern Münih, ikinci sıradaki Borussia Dortmund'un 12 puan önünde ligin tamamlanmasına 5 hafta kala liderliğini sürdürdü.

54 YILLIK GOL REKORU KIRILDI

Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany'nin öğrencileri, ligin 29. haftasında 105 gole ulaşmayı başararak 1971-1972 sezonundaki kulübe ait 101 gollük Bundesliga rekorunu kırmış oldu.

Bayern Münih, Bundesliga, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayern Münih 54 yıllık gol rekorunu kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 152029 152029:
    103.gollede fener oldu. 189.da.bizim ligde 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 23:46:44. #7.12#
SON DAKİKA: Bayern Münih 54 yıllık gol rekorunu kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.