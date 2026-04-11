Bayern Münih 54 yıllık gol rekorunu kırdı

Bundesliga lideri Bayern Münih, deplasmanda St. Pauli'yi 5-0 yenerek bu sezon 105 gole ulaştı ve bitime 5 hafta kala ligin gol rekorunu kırdı.

BAYERN MUNIH'TEN GOL ŞOV

Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih, deplasmanda St. Pauli ile karşı karşıya geldi. Maçın gollerini, 9. dakikada Jamal Musiala, 53. dakikada Leon Goretzka, 54. dakikada Michael Olise, 65. dakikada Nicolas Jackson ve 88. dakikada Raphael Guerreiro kaydetti. Bu sonuçla puanını 76 yapan Bayern Münih, ikinci sıradaki Borussia Dortmund'un 12 puan önünde ligin tamamlanmasına 5 hafta kala liderliğini sürdürdü.

54 YILLIK GOL REKORU KIRILDI

Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany'nin öğrencileri, ligin 29. haftasında 105 gole ulaşmayı başararak 1971-1972 sezonundaki kulübe ait 101 gollük Bundesliga rekorunu kırmış oldu.