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Bayern Münih, Eric Dier'ı kiralık olarak kadrosuna kattı - Son Dakika
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Bayern Münih, Eric Dier'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Almanya ekibi Bayern Münih, İngiltere'nin Tottenham takımından Eric Dier'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. 29 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusu için sözleşmede bir yıl uzatma opsiyonu da bulunuyor. Dier, profesyonel kariyerine Sporting Lizbon'da başladıktan sonra 2014'te Tottenham'a transfer oldu. İngiltere Milli Takımı'nda da 49 kez forma giyen Dier, bu sezon Tottenham'da sınırlı forma şansı buldu ve sadece 4 maça çıktı.

Bayern Münih, Eric Dier\'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
11.01.2024 - 23:51,
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Almanya ekibi Bayern Münih, İngiltere'nin Tottenham takımından Eric Dier'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bayern Münih Kulübü, 29 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu. Sözleşmede bir yıl uzatma opsiyonu bulunduğu da belirtildi.

Profesyonel kariyerine Portekiz'in Sporting Lizbon ekibinde başlayan Dier, 2014'te Tottenham'a transfer oldu.

İngiltere Milli Takımı'nda da 49 kez görev yapan Dier, bu sezon forma şansı bulmakta zorlandığı Tottenham'da 4 maça çıktı.

Kaynak: AA
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