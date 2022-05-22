Bayern Münih, Milan ve Real Madrid ilk kez aynı sezonda şampiyon - Son Dakika
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Bayern Münih, Milan ve Real Madrid ilk kez aynı sezonda şampiyon

22.05.2022 23:39
Bayern Münih, Milan ve Real Madrid ilk kez aynı sezonda şampiyon

Avrupa'nın köklü futbol kulüplerinden Bayern Münih, Milan ve Real Madrid, tarihte ilk kez aynı sezonda liglerini şampiyon tamamladı.

Avrupa'nın köklü futbol kulüplerinden Bayern Münih, Milan ve Real Madrid, tarihte ilk kez aynı sezonda liglerini şampiyon tamamladı.

Gerek Avrupa kupalarında gerek ulusal çapta elde ettikleri başarılarla futbol tarihine geçen Bayern Münih, Milan ve Real Madrid'in 3'ü birden, ilk defa 2022'de liglerinde şampiyon oldu.

Bu sezon Bayern Münih, kendisine ait Almanya Birinci Ligi'ndeki (Bundesliga) şampiyonluk rekorunu 32'ye çıkardı. Milan, İtalya Birinci Ligi'nde (Serie A) 11 yıl sonra ilk, tarihinde 19. kez mutlu sona ulaştı. İspanya Birinci Ligi'nin (La Liga) en başarılı takımı Real Madrid ise şampiyonluk sayısını 35'e yükseltti.

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Kaynak: AA

Bayern Münih, Real Madrid, Şampiyon, Milan, Spor, Son Dakika

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