Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı - Son Dakika
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Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı

03.05.2022 16:29
Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı

Alman ekibi Bayern Münih, yıldız futbolcusu Thomas Müller'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Alman ekibi Bayern Münih, yıldız futbolcu su Thomas Müller'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Alman temsilcisi Bayern Münih, 32 yaşındaki futbolcusu Thomas Müller'in sözleşmesini uzattığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Müller'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.

Kulüp CEO'su Oliver Kahn konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Thomas Müller bu kulübün armasını kalbinde taşıyan bir ikon. Böylesine önemli bir oyuncunun sözleşmesini uzattığımız için çok memnunuz" diye konuştu.

Müller ise Bayern Münih ile olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

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Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı
Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı

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Thomas Müller, Bayern Münih, Alman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı - Son Dakika


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