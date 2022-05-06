BB Erzurumspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları - Son Dakika
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BB Erzurumspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

06.05.2022 10:48
BB Erzurumspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

BB Erzurumspor,Spor Toto 1. Lig'in 36.haftasında Pazar günü Ankara deplasmanında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sürdürdü.

BB Erzurumspor,Spor Toto 1. Lig'in 36.haftasında Pazar günü Ankara deplasmanında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sürdürdü.

Teknik Direktör Muzaffer Bilazer gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika süren idmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-beyazlılar antrenman dar alanda pas pres ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çalıştı.

BB Erzurumspor, Cuma günü yapacağı antrenmanın ardından Cumartesi günü hava yoluyla Ankara'ya geçerek kampa girecek. - ERZURUM

BB Erzurumspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
BB Erzurumspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
BB Erzurumspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
BB Erzurumspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
BB Erzurumspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
BB Erzurumspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
BB Erzurumspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
BB Erzurumspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

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Erzurumspor Kulübü, Gençlerbirliği, Spor Toto, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BB Erzurumspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları - Son Dakika


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