BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

19.04.2022 10:46
BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları tamamlandı.

BB Erzurumspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları tamamlandı.

TFF 1. ligde şampiyonluk mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın kendi evinde konuk edeceği Tuzlaspor, maçı hazırlıklarını tamamladı.

Çarşamba günü saat 16.00'da oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, nezaretinde sürdüren BB Erzurumspor, kulüp tesissilerinde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle 5'e 2 pas oyunuyla devam ettikten sonra, taktik ağırlıklı çalıştı.

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BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

YORUMLAR
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Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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