BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

BB Erzurumspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları tamamlandı.
TFF 1. ligde şampiyonluk mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın kendi evinde konuk edeceği Tuzlaspor, maçı hazırlıklarını tamamladı.
Çarşamba günü saat 16.00'da oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, nezaretinde sürdüren BB Erzurumspor, kulüp tesissilerinde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle 5'e 2 pas oyunuyla devam ettikten sonra, taktik ağırlıklı çalıştı.
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Kaynak: İHA
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