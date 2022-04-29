Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk Türkiye Kupası sona erdi - Son Dakika
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Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk Türkiye Kupası sona erdi

29.04.2022 23:48
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk Türkiye Kupası sona erdi

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk Türkiye Kupası sona erdi.

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk Türkiye Kupası sona erdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beykoz Mete Gazoz Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyon bireysel ve takım kategorilerinin madalya töreniyle tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, engelli okçuluk sporunu yaygınlaştırmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

En son 2021 yılında gerçekleşen Ulusal Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na toplam 48 sporcu katılım sağladığını hatırlatan Ergezen, "Bu yıl gerçekleşen yarışmamızda ise 67 sporcu mücadele etti. Yarışmalara katılan sporcu sayısını arttırmak öncelikli hedeflerimizin arasında. Dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Okçular Vakfı sporcusu Nil Mısır'ın, W1 kategorisinde 631 puanla Türkiye rekoru kırdığı şampiyonada diğer sonuçlar ise şöyle:

Erkekler Açık

1. Bülent Korkmaz ve Erdoğan Aygan (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) -1343

2. Serhat Karpuzcu ve Mehmet Laçin ( TSK)- 1334

3. Kenan Babaoğlu ve Cemal Güvenç ( Ankara Ferdi) - 1303

Kadınlar Açık

1. Öznur Cüre( Okçular Vakfı)

2. Sevgi Yorulmaz( Okçular Vakfı)

3. Semray Taş Özer (Muğla Gençlik ve Spor)

W1 Erkekler

1. Bahattin Hekimoğlu(Okçular Vakfı)

2.Nihat Türkmenoğlu (Okçular Vakfı)

3.Yiğit Caner Aydın (Okçular Vakfı)

Erkekler (Bireysel)

1.Erdoğan Aygan ( İstanbul Büyükşehir Belediye)

2. Murat Turan (Burdur Gençlik Spor)

3.Cemal Güvenç( Ankara Ferdi)

W1 Kadınlar

1.Nil Mısır (Okçular Vakfı)

2.Fatma Danabaş (Okçular Vakfı)

3. Zeynep Sena Saran (Gazi Okçuluk)

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Bedensel Engelliler, Spor Federasyonu, Türkiye Kupası, Okçuluk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk Türkiye Kupası sona erdi - Son Dakika


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