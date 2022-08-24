beIN Sports'tan ayrılan ünlü sunucu Roksan Kunter'in yeni adresini sosyal medyadan paylaştı - Son Dakika
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beIN Sports'tan ayrılan ünlü sunucu Roksan Kunter'in yeni adresini sosyal medyadan paylaştı

24.08.2022 22:24
beIN Sports'tan ayrılan ünlü sunucu Roksan Kunter'in yeni adresini sosyal medyadan paylaştı

beIN Sports ile yollarını ayıran güzel ve başarılı sunucu Roksan Kunter, YouTube'da yayın yapan NutSpor ile anlaştı. Kunter bu kanalda Eurobasket 2022 ve Euroleague maçlarından önce ve sonra program yapacak.

Geçen sezon beIN Sports'ta çalışan Roksan Kunter, geçen ay yayıncı kuruluştan ayrıldığını açıklamıştı. Başarılı sunucunun yeni adresi belli oldu.

KARİYERİNE DİJİTALDE DEVAM EDECEK

Televizyondan dijitale geçen Roksan Kunter, yeni sezonda YouTube'da yayın yapan NutSpor kanalında program yapacak. Deneyimli sunucu, Eurobasket 2022 ve Euroleague maçlarının öncesi ve sonrasında seyircilerin karşısına çıkacak.

beIN Sports'tan ayrılan ünlü sunucu Roksan Kunter'in yeni adresini sosyal medyadan paylaştı

"EN KISA ZAMANDA TEKRAR GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE"

Roksan Kunter, beIN Sports'tan ayrıldığını, "5 yıldır Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligleri ve EuroLeague yayınlarının müthiş heyecanını yerinde yaşadığım beinSports'a veda vakti geldi. Sayısız kez birlikte program yaptığım değerli yorumculara, editör ekibine, yayınlarımda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve beni yaklaşık 15 yıldır hiç yalnız bırakmayan ekran başındaki tüm izleyicilere, sporseverlere çok teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullanarak duyurmuştu

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Beinsport, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: beIN Sports'tan ayrılan ünlü sunucu Roksan Kunter'in yeni adresini sosyal medyadan paylaştı - Son Dakika
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