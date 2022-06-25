Beklenen oldu ve resmi teklif yapıldı! Galatasaray'da Marcao takımdan ayrılıyor - Son Dakika
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Beklenen oldu ve resmi teklif yapıldı! Galatasaray'da Marcao takımdan ayrılıyor

25.06.2022 10:24
Beklenen oldu ve resmi teklif yapıldı! Galatasaray'da Marcao takımdan ayrılıyor

Zenit, Marcao için Galatasaray'a 15 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Daha önce Sevilla'nın 12 milyon euroluk teklifi vardı. Brezilyalı stoperin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray yönetimine ayrılmak istediğini belirten Marcao'ya resmi teklifler gelmeye başladı. Yakup Çınar'ın haberine göre, İspanyol devi Sevilla'nın 12 milyon euro önerdiği Marcao'ya Rusya'dan talip çıktı. Zenit, Marcao için 15 milyon euroluk resmi teklif yaptı.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 39 maça çıkan Marcao, UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu, Avrupa Ligi'nde sezonun 11'ine seçildi. 26 yaşındaki sol ayaklı stoper,2019 yılında Chaves'ten 4 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

Beklenen oldu ve resmi teklif yapıldı! Galatasaray'da Marcao takımdan ayrılıyor
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Son Dakika Spor Beklenen oldu ve resmi teklif yapıldı! Galatasaray'da Marcao takımdan ayrılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beklenen oldu ve resmi teklif yapıldı! Galatasaray'da Marcao takımdan ayrılıyor - Son Dakika
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