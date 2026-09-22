Belçika Çekya'yı 3-1, Slovenya Sırbistan'ı 3-0 yendi; ikisi de çeyrek finale çıktı

Belçika Çekya'yı 3-1, Slovenya Sırbistan'ı 3-0 yendi; ikisi de çeyrek finale çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Belçika, Çekya'yı 3-1; Slovenya, Sırbistan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale kaldı. Slovenya, 23 Eylül Çarşamba günü Torino'da Belçika ile çeyrek final oynayacak.
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Belçika ve Slovenya, çeyrek finale yükseldi.
İtalya'nın Torino kentinde oynanan Belçika-Çekya ve Slovenya- Sırbistan karşılaşmalarıyla son 16 turu tamamlandı.
Günün ilk maçında Belçika, Çekya'yı 20-25, 26-24, 25-14 ve 25-15'lik setlerle 3-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Slovenya ise Sırbistan'ı 3-0 (25-14, 25-13, 25-22) mağlup ederek çeyrek finalde Belçika'nın rakibi oldu.
Çeyrek finalde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yarın Polonya-Almanya ve Fransa-Romanya karşılaşmaları yapılacak.
Torino'daki çeyrek final müsabakaları ise 23 Eylül Çarşamba günü İtalya-Finlandiya ve Belçika-Slovenya arasında oynanacak.
Kaynak: AA
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