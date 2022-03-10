Belçika'da 'Türk sigorta' Cenk Özkacar fırtınası - Son Dakika
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Belçika'da 'Türk sigorta' Cenk Özkacar fırtınası

10.03.2022 11:29
Belçika'da 'Türk sigorta' Cenk Özkacar fırtınası

Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven takımında forma giyen 21 yaşındaki stoper Cenk Özkacar, gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor.

Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven takımında forma giyen 21 yaşındaki stoper Cenk Özkacar, gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Belçikalı futbolseverler, genç oyuncuya performansı sebebiyle 'Türk sigorta' lakabını taktı.

Altay'ın Avrupa futboluna armağanı Cenk Özkacar, Olympique Lyon'dan kiralandığı Oud-Heverlee Leuven'in savunmadaki sigortası oldu. Belçika Jupiter Pro League'de bu sezon 28 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu, toplam 2 bin 475 dakika süre alırken, takımında en fazla forma giyen üçüncü oyuncu oldu. Taraftarın 'Türk sigorta' lakabını taktığı Özkacar, bu sezon attığı iki golle Belçika medyasının da büyük ilgisini çekti. Oud-Heverlee Leuven, Jupiter Pro League'de şu anda 11. sırada yer alıyor.

Altay'a henüz 14 yaşında gelen, 2018'de profesyonel olan, iki sezon sonra Karacabey Belediyespor'a kiralanan genç futbolcu, aynı yıl Lyon'a transfer olmuştu. - İZMİR

Belçika'da 'Türk sigorta' Cenk Özkacar fırtınası

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Sigorta, Belçika, Altay, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Belçika'da 'Türk sigorta' Cenk Özkacar fırtınası - Son Dakika


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