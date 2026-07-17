Belçika Grand Prix\'si Heyecanı

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Belçika Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezonun 10. yarışı Belçika'da düzenlenecek. Belçika Grand Prix'si, 7 kilometre uzunluğundaki Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00'de, yarış da 19 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'de gerçekleştirilecek.

İlk olarak 1950 yılında burada gerçekleştirilen yarışta en hızlı turu 2024 yılında 1: 44.701 derecesiyle Sergio Perez yaptı.

Sezonda geride kalan 9 yarışta Kimi Antonelli 5, George Russell 2, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton da 1'er defa kazandı.

Belçika Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 179 puan

2 - George Russell (Büyük Britanya): 154 puan

3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 147 puan

4 - Charles Leclerc (Monako): 108 puan

5 - Lando Norris (Büyük Britanya): 97 puan

Takımlar

1 - Mercedes: 333

2 - Ferrari: 255

3 - McLaren: 179

4 - Red Bull: 128

5 - Alpine: 60 - İSTANBUL